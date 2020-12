"Weihnachtsmeister" trotz Negativrekord - Thomas Müller über die "Nehmerqualitäten" des FC Bayern

Als Patrik Schick den Ball nach 14 Minuten an Manuel Neuer vorbei ins Tor des FC Bayern hämmerte, dürfte es so manchem bei den Münchner mächtig in die Glieder gefahren sein. Klar, es war der Rückstand im Top-Spiel bei Bayer Leverkusen. Aber es war auch fast schon so etwas wie eine unliebsame Tradition der vergangenen Wochen. Zum siebten Mal in Folge (!) geriet der deutsche Rekordmeister in einem Bundesliga-Spiel mit 0:1 ins Hintertreffen. So etwas war den Bayern noch nie passiert. Ein Rekord, den man sich am Samstagabend nur zu gern erspart hätte.

