Rummenigge: Alaba-Transfer "beim besten Willen" nicht vorstellbar – kein Umdenken bei Thiago

Nachdem der FC Bayern München am Sonntag das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League perfekt machen konnte, stehen beim Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge nun andere Themen auf der Agenda: etwa die Zusammenstellung des Kaders . Offen bleibt unter anderem der Verbleib von David Alaba, mit dem sich die Münchner weiter in Gesprächen befinden, und Thiago Alcantara, der die Münchner wohl nach sieben Jahren verlässt.

Besonders bei Alaba bleibt Rummenigge demonstrativ zuversichtlich. Am Rande des Finalturniers in Lissabon habe es "nochmal ein Gespräch mit seinem Berater" gegeben, sagte der Bayern-Boss gegenüber Bild. "Das Gespräch war grundsätzlich gut." Rummenigge gab zu, Alaba nach dem Finale genau beobachtet zu haben: "Er war richtig ausgelassen, glücklich, happy, wie ich selten einen Menschen gesehen habe", sagte er. "Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass David den FC Bayern verlassen will. Wir haben großes Interesse, dass er bleibt und ich glaube, auch er fühlt sich beim FC Bayern wohl."

Ebenfalls ungewiss ist die Personalie Thiago. Die Bayern warten in der Transfer-Debatte weiter auf ein Zeichen des FC Liverpool. „Wir haben immer viel gelesen über Liverpool, aber gemeldet haben sie sich bisher auch noch nicht“, sagte Rummenigge. Der 64-Jährige geht weiter fest davon aus, dass der Mittelfeldspieler die Münchner verlässt. Bei einer internen Veranstaltung am Montag nach dem Champions-League-Triumph sei Thiagos ganze Familie in der Arena dabei gewesen. Diese sei "in wirklich großer Nostalgie, Romantik über den Platz gelustwandelt. Das sah schon sehr nach Abschied aus", befand Rummenigge.