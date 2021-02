Bayern-Boss Rummenigge legt nach Chaos-Anreise zur Klub-WM nach: "Slapstick und lächerliche Nummer"

Auch nach der Landung am Samstagnachmittag in Katar war der Ärger über die chaotische Anreise zur Klub-WM bei Karl-Heinz Rummenigge noch nicht komplett verraucht. "Ich glaube, man hätte vielleicht berücksichtigen sollen, dass Bayern München als deutscher Verein und für unser Land bei diesem Turnier in Doha antritt. Unser Ziel ist es ja, die Klub-Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ich glaube, dass würde der Bundesliga und auch unserem Land nicht schlecht zu Gesicht stehen. Deshalb bedauern wir das sehr. Was da passiert ist, ist Slapstick und eine lächerliche Nummer, an der sich irgendeiner abgearbeitet hat, der jetzt hoffentlich zu Hause sitzt und mal drüber nachdenken sollte", sagte der Klubchef des FC Bayern in einem Bild-Interview. Anzeige

Am Abend zuvor hatte die Delegation schleunigst nach dem 1:0 über Hertha BSC das eisige Olympiastadion verlassen, Hansi Flicks Pressekonferenz dauerte knapp zwei Minuten. Um 23.15 Uhr sollte Flug QR 7402 nach Katar abheben, vom Olympiastadion zum BER sind es rund 33 Kilometer. Der Tross kam zumindest so an, dass Manuel Neuer noch grinsend hinter dem Mund-Nasen-Schutz aus seinem komfortablen Sitz an Bord der Maschine grüßte und Thomas Müller einen schnellen Schnappschuss mit beiden Daumen hoch vor den geöffneten Handgepäckablagen machte. Er hätte sich Zeit nehmen können.

Am Samstagmorgen teilte der FC Bayern München via Twitter mit: „Wegen verweigerter Starterlaubnis hebt der FC Bayern jetzt mit mehr als siebenstündiger Verspätung zur FIFA Klub-WM nach Doha ab.“ Laut des Flughafens BER war die Maschine um 23.59 Uhr abflugbereit. „Aus unserer Sicht sprach auch nichts dagegen, dass die Maschine wie geplant abhebt“, sagte Flughafen-Sprecherin Sabine Deckwerth am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Es fehlte aber die Starterlaubnis.

Diese wird generell von der Flugsicherung erteilt. Rechtlich ist das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung zuständig, wenn es um Ausnahmegenehmigungen für das Nachtflugverbot von 0.00 bis 5.00 Uhr geht. "Die Bitte um Startfreigabe für den Flug QR7402 ging nach Mitternacht, um 0:03 Uhr, an den Tower der zuständigen Deutschen Flugsicherung (DFS). Die Deutsche Flugsicherung hat in der Folge mit dem Blick auf die Nachtflugbeschränkungen am BER die Startfreigabe nicht erteilt“, erklärte das Ministerium am Samstag. Mit einem Ausnahmeantrag hatten die Bayern auch keinen Erfolg.

Rummenigge: Harte Kritik an brandenburgischer Politik Nachdem Rummenigge bereits zuvor gewettert hatte, dass man sich "von den zuständigen Stellen bei der brandenburgischen Politik total verarscht" fühle, legte er in Doha nach. "Es hat sich schon in den Tagen vor gestern angedeutet, dass das stressvoll wird. Aus Berlin hatten wir immer und überall Hilfe und Unterstützung. Man hatte aber immer den Eindruck, in Brandenburg ist irgendeiner, der den FC Bayern nicht mag oder irgendein Problem mit dem FC Bayern hat und uns dementsprechend Hürden in den Weg gestellt hat. Und gestern kann die größte Hürde rein, indem man uns nicht hat starten lassen."