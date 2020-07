Rummenigge deutet Bayern-Abschied von Boateng und Martinez an: "Da macht man sich Gedanken"

Wie bei dem wechselwilligen Thiago, dem um einen neuen Vertrag pokernden Alaba und den Torhütern Sven Ulreich und Ron-Thorben Hoffmann sind auch die Arbeitspapiere von Boateng und Martínez bis zum 30. Juni 2021 datiert. Bei passenden Angeboten würden die Bayern sich bereits in diesem Sommer nach der Königsklasse von zwei der noch fünf verbliebenen 2013er Triplegewinner im Kader verabschieden.

Rummenigge: "Will man das eine Jahr beim FC Bayern bleiben oder..."

"Beide haben schon die Drei vorne im Alter stehen, da macht man sich schon mal Gedanken. Will man das eine Jahr beim FC Bayern bleiben oder will man möglicherweise, wenn man das kann, woanders vielleicht seine Karriere ausklingen lassen", sagte Rummenigge. Erst einmal sind die beiden 31-Jährigen aber auf die Champions League fokussiert - und auf den Start ins Mannschaftstraining von Sonntag an.