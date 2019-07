Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern? Rummenigge kontert Guardiola: "Weiß nicht, ob Pep weiß ..."

Es wird immer kurioser! Ein Transfer von Leroy Sané von Manchester City zum FC Bayern jedenfalls scheint noch längst nicht vom Tisch. Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat im Fall des Münchner Wunschkandidaten Aussagen von Ex-Coach Pep Guardiola süffisant gekontert. „Ich weiß nicht, ob Pep weiß, was in seinem Klub alles vorgeht", sagte Rummenigge am Samstag auf der USA-Reise des deutschen Rekordmeisters in Houston - und fügte hinzu: "Keine Ahnung. Warten wir mal ab."