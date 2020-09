Bayern-Boss Rummenigge kritisiert Ex-Präsident Hoeneß: "Haben wir nicht gebraucht"

Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München , Karl-Heinz Rummenigge bemüht sich, Spannung aus den Vertragsverhandlungen mit Abwehrchef David Alaba und dessen Berater Pinhas Zahavi zu nehmen. Ausgerechnet Rummenigges langjähriger Weggefährte an der Spitze des Vereins, Uli Hoeneß hatte zuvor mit seiner Kritik am Israeli eine Schlammschlacht los getreten. "I ch glaube nicht, dass wir das gebraucht haben", kritisierte Rummenigge nun im Interview mit Spox und DAZN.

Am Sonntag hatte Ehrenpräsident Hoeneß Zahavi als "geldgierigen Piranha" bezeichnet, der schlechten Einfluss auf Alaba und dessen Vater ausüben würde. Der Berater schoss zurück und unterstellte Hoeneß "schmutzige Lügen". Am Donnerstag äußerte sich dann FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic via Kicker: "Er denkt in anderen Dimensionen, das kann er, aber da werden wir ihm nicht folgen. Verrücktheiten, wie er das vielleicht aus anderen Klubs kennt, werden wir nicht machen." Der Vorwurf: Zahavi ignoriere das Gehaltsgefüge und die Hierarchien beim FC Bayern. Die Top-Verdiener seien mit jeweils kanpp unter 20 Millionen Euro Manuel Neuer und Robert Lewandowski und Alaba stehe nicht darüber.