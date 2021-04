Bayern-Boss Rummenigge verteidigt Katar-Partnerschaft und spricht sich gegen WM-Boykott 2022 aus

In der vergangenen Länderspielpause war es ein Reizthema: Die Spieler zahlreicher Nationalmannschaften haben bei den WM-Qualifikationsspielen in Europa auf die mitunter dürftige Menschenrechtslage in Katar hingewiesen, wo im Winter 2022 die Weltmeisterschaft stattfinden wird. Auch für den FC Bayern ist es ein sensibles Thema – schließlich ist mit Qatar Airways die staatliche Fluggesellschaft des Emirats Sponsor beim Triple-Sieger. Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat den Staat am Persischen Golf nun vor übermäßiger Kritik verteidigt.

Anzeige