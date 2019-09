FC-Bayern-Boss Rummenigge nimmt Kimmich nach Kritik in die Pflicht: "Dann muss er Leistung liefern"

Nach dem wenig überzeugenden 3:2-Sieg gegen den Aufsteiger SC Paderborn waren die Bayern-Verantwortlichen und auch die Spieler selbst nicht zufrieden. "Wir laufen unserem Anspruch hinterher. Auch die letzten Spiele, die wir deutlich gewonnen haben, waren nicht in der Art und Weise, wie wir uns das alle vorstellen. Kein Spieler ist mit der Art und Weise zufrieden. Bis Dienstag müssen wir da was draufpacken", kritisierte Joshua Kimmich nach der Partie - und wird daher jetzt von Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge in die Pflicht genommen.

Rummenigge will Verbesserung sehen: "Dann muss er auch große Leistung liefern"

Zwar monierte auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "Großen Respekt vor dem Gegner. Wir haben das Spiel trotzdem gewonnen, aber nicht in der Art und Weise, wie wir spielen wollen. Fußballerisch können wir das besser, ganz klar". Doch Salihamidzic war anders als Kimmich nicht selbst für die Leistung verantwortlich. Und am Dienstag wartet mit den Tottenham Hotspur ein ganz anderes Kaliber auf die Bayern. Deshalb will Klub-Boss Rummenigge nach den Worten von Kimmich nun Leistung vom Nationalspieler sehen: "Wenn man kritisch ist, muss man die Flagge in die Hand nehmen und nach oben halten. Und dann müssen alle demjenigen hinterher rennen. Dann muss er auch große Leistung liefern. Den Anspruch muss er jetzt auch an sich selbst haben", sagte er gegenüber der Bild.

Duell der Super-Stürmer: Kane trifft auf Lewandowski

Bei der Begegnung am Dienstagabend in der Champions League gegen Tottenham (21.00 Uhr/DAZN) im teuersten Stadion der Welt, das in diesem Frühjahr eröffnet wurde und den Club rund eine Milliarde Euro kostete, steht auch das Duell der Torjäger Robert Lewandowski und Harry Kane im Fokus. "Es sind vielleicht die beiden besten Mittelstürmer der Welt im Moment", sagte Rummenigge. Kane traf wie Lewandowski in der Königsklasse in diesem Jahr einmal, dazu glückten ihm fünf Saisontore. Lewandowski traf in der Liga bereits zehnmal und stellte damit einen neuen Bundesliga-Rekord auf.

Wie erwartet reisten auch Abwehrspieler Lucas Hernández und Offensivakteur Ivan Perisic mit. Weltmeister Hernández musste am Samstag mit Kniebeschwerden ausgewechselt werden, Perisic fehlte wegen eines grippalen Infekts. „Ich freue mich auf das Spiel. Das wird ein interessantes und schweres Spiel. Man wird sehen, wie wir da rauskommen“, sagte Rummenigge.

