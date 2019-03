Rummenigge und Real Madrid geben Widerstand gegen die Klub-WM auf

Karl-Heinz Rummenigge hält nichts von einem Boykott und würde mit dem FC Bayern München offenbar doch gerne an der neuen Klub-WM teilnehmen . Nur einen Tag nach der Entscheidung des FIFA-Councils zur Reform des Wettbewerbs und dem daraufhin angekündigten Widerstand der großen europäischen Vereine forderte Bayerns Vorstandschef Gespräche des Weltverbandes mit Vertretern der Vereine, Ligen und Profis, um eine Einigung zu erzielen. Zuvor hatte die französische Zeitung L'Équipe berichtet, dass auch Real Madrid sich für eine Teilnahme ausgesprochen habe und dem Wettbewerb im Sommer 2021 „mit Vorfreude“ entgegensehe.

Rummenigge zeigt Verständnis - und kritisiert Infantino

„Die bisherige Klub-WM jedes Jahr im Dezember ist ein Nonsens-Wettbewerb. Ich verstehe die FIFA, dass dieser Wettbewerb jetzt reformiert werden soll“, zeigte Rummenigge in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Gleichzeitig kritisiert er FIFA-Präsident Gianni Infantino für die, aus seiner Sicht, schlechte Kommunikationspolitik mit der ECA, deren Ehrenvorsitzender er ist. „Das führt dann schon mal zu einer Abwehrhaltung in der Öffentlichkeit. Ich bedaure das, und es gefällt mir nicht, dass zwischen FIFA, UEFA und der ECA in dieser Sache kein positiver Diskussionsfaden besteht. Das gilt es zu korrigieren“, forderte Rummenigge.