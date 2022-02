Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge: Darum traue ich Trainer Julian Nagelsmann "alles" zu

Karl-Heinz Rummenigge traut Julian Nagelsmann trotz dessen Jugend gleich im ersten Trainer-Jahr beim FC Bayern München den großen Wurf in der Champions League zu. "Alles ist möglich", sagt der frühere Bayern-Chef im Interview der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start der K.o.-Phase in der europäischen Königsklasse. Im Achtelfinale treffen die Münchner auf Österreichs Serienmeister RB Salzburg. Das Hinspiel findet kommenden Woche in Salzburg statt. "Natürlich ist Bayern München der große Favorit", sagt Rummenigge. Anzeige

Der 34 Jahre alte Nagelsmann habe in München "in sehr große Fußstapfen treten" müssen, "die ihm Hansi (Flick) mit sieben Titeln in 14 Monaten hinterlassen hat", bemerkt Rummenigge: "Er hat sich davon aber nicht irritieren lassen." Die Mannschaft vermittele "den Eindruck, dass sie mit Julian sehr happy ist, dass die Partnerschaft zwischen Trainer und Mannschaft sehr gut funktioniert".

Nagelsmann habe zwar ein Manko an Erfahrung gegenüber Trainern wie Jürgen Klopp (FC Liverpool), Pep Guardiola (Manchester City) oder Thomas Tuchel vom Titelverteidiger FC Chelsea, aber: "Erfahrung ist wichtig. Aber jugendlicher 'Leichtsinn' ist auch ein Attribut, das helfen kann." Zum Titelfavoriten will er seine Bayern zwar nicht ausrufen, aber er betont: "Die beste Gruppenphase hat Bayern München gespielt. Alles muss passen, so wie bei unserem Titelgewinn 2020."



Rummenigge: Das wird es "nie geben"

Für Rummenigge ist Europas Königsklasse "die Benchmark im Klub-Fußball". Ihre Gründer sind für ihn "die größten Visionäre" gewesen. Das Thema Super League, forciert von Klubs wie Real Madrid oder Juventus Turin, sei dagegen "vom Tisch", meint Rummenigge, der Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees ist. Er legt sich klar fest: "Es wird nie wieder eine privat organisierte Superleague geben."