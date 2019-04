FC Bayern: Rummenigge wünscht sich Rückkehr von Xabi Alonso - als Trainer!

Nach dem Sieg des FC Schalke 04 im Revierderby gegen den BVB (4:2) hat der FC Bayern München im Titelrennen freie Bahn. Ein Sieg am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg würde angesichts von dann vier Punkten Vorsprung schon fast eine Vorentscheidung bedeuten. Der Vorstandsvorsitzende des FCB ist trotzdem noch nicht zufrieden. "Ich empfinde keine Euphorie, weil noch nichts gewonnen ist", sagte Karl-Heinz Rummenigge in einem Interview mit der Bild am Sonntag.

Die Saison sei für den FCB längst noch nicht vorbei. "Wir haben noch vier schwierige Spiele in der Bundesliga und ein Pokalfinale gegen eine Mannschaft, die ich zumindest als dritte Kraft in Deutschland bezeichnen würde. Leipzig hat es speziell in der Rückrunde sehr gut gemacht." Die Sachsen werden auch in der Bundesliga noch Gegner der Münchner sein, dazu geht es gegen den FCN, Hannover 96 und Eintracht Frankfurt.