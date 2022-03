Bericht: FC Bayern hinterlegt erstes Angebot für Holland-Juwel Gravenberch - Ajax fordert höhere Ablöse

Aus dem Bericht der niederländischen Zeitung geht hervor, dass Sportvorstand Hasan Salihamidzic, Klub-Boss Oliver Kahn und der Technische Direktor Marco Neppe, die für die Verhandlungen nach Amsterdam gereist seien, im Rahmen eines "Geheimtreffens in der Johan-Cruyff-Arena" 25 Millionen Euro für Gravenberch geboten haben. Laut transfermarkt.de liegt der Marktwert des zentralen Mittelfeldspielers jedoch bei 35 Millionen Euro - und diese Summe fordert wohl auch sein aktueller Verein Ajax Amsterdam.

Starke Konkurrenz: Auch Juventus und Real haben wohl ihre Fühler nach Gravenberch ausgestreckt

Die Frage ist, ob die Bayern bereit sind, ihre Offerte für den 1,90 Meter-Mann nachzubessern oder ob Salihamidzic und Co. abwarten, dass die Niederländer mit Blick auf die relativ kurze Vertragslaufzeit nachgeben, um das Juwel nicht ablösefrei ziehen lassen zu müssen. Aus Münchener Sicht ist jedoch ebenso zu bedenken, dass die Konkurrenz nicht gerade klein ist. Laut De Telegraaf bietet auch Juventus Turin aktuell 25 Millionen Euro für die Dienste des Teenagers. Andere Medien berichteten zuletzt, dass Real Madrid ebenfalls seine Fühler ausgestreckt haben soll.

Gravenberch gilt als einer der talentiertesten Fußballer der Niederlande. Im vergangenen Jahr debütierte er mit 18 Jahren in der "Elftal" und steht momentan bei zehn A-Länderspielen. In der aktuellen Spielzeit der Eredivisie absolvierte der Shootingstar, der von Star-Spielervermittler Mino Raiola (betreut unter anderem Erling Haaland und Paul Pogba) beraten wird, bislang 26 Partien für den Spitzenreiter und war an sieben Treffern (zwei Tore, fünf Assists) beteiligt. Für den FCB wäre Gravenberch insofern eine Option, da unter anderem der Ende Juni auslaufende Vertrag von Corentin Tolisso noch nicht verlängert wurde. Im zentralen Mittelfeld fehlen dem Team von Julian Nagelsmann darüber hinaus hochklassige Alternativen. Während Joshua Kimmich und Leon Goretzka im defensiven Mittelfeld gesetzt sind, konnten sich Marcel Sabitzer und Marc Roca bis dato nicht wirklich aufdrängen.