Training, Tests und Transfers: So läuft die Blitz-Vorbereitung des FC Bayern auf die Saison

Anzeige

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hatte trotz der nach wie vor anhaltenden Euphorie infolge des zweiten Triples der Vereinsgeschichte angekündigt, dass "alle Uhren wieder auf null gestellt" werden. Am heutigen Dienstag beginnt die Mission Saison 2020/21 - und zwar mit dem ersten Zusammentreffen zwischen Spielern und Trainerteam nach dem Champions-League-Erfolg in Lissabon. Coach Hansi Flick hat nach dem Gewinn von Meisterschaft, DFB-Pokal und Königsklasse nur zehn Tage Zeit, um seine Stars auf den Saisonstart am 18. September in der Bundesliga einzustimmen.

Das Training

Gerade einmal 16 Tage sind seit dem Champions-League-Finalsieg über Paris Saint-Germain (1:0) vergangen - und schon müssen die Stars des Triple-Siegers wieder schwitzen. Am Dienstag steht zunächst ein Corona-Test an, ehe Flick zum dritten Mal in diesem Jahr zum Cyber-Training bittet. Zudem sollen radiologische Untersuchungen sowie eine Leistungsdiagnostik absolviert werden.

Erst am Freitag (11.09.) wird das erste gemeinsame Mannschaftstraining an der Säbener Straße absolviert. Dann werden sich auch die zuletzt in der Nations League eingesetzten Nationalspieler die Ehre geben, denen Flick ein paar Extra-Tage Urlaub spendiert hat. So wird auch der wechselwillige Thiago vorerst fehlen.

Die Testspiele

In den vergangenen Jahren bereitete sich der FC Bayern immer in der Ferne auf die neue Saison vor. Aufgrund der Corona-Situation und der verkürzten Vorbereitungszeit ist diesmal kein Trainingslager und dementsprechend auch keine Testspiel-Tour durch China oder die USA geplant.

Der Saisonstart

Für den FC Bayern beginnt der Ernst der Lage am 18. September (20.30 Uhr) mit dem Saison-Eröffnungsspiel gegen den FC Schalke 04 in der heimischen Allianz Arena. Im Anschluss geht es für den Rekordmeister Schlag auf Schlag weiter. Am 24. September wird in Budapest der UEFA-Supercup gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla ausgetragen, ehe am 27.09. der zweite Bundesliga-Spieltag (auswärts bei der TSG Hoffenheim) ansteht. Nur drei Tage später (30.09.) wartet Borussia Dortmund im DFL-Supercup, im DFB-Pokal startet der FCB erst am 15.10. gegen den 1. FC Düren.

Die Neuzugänge

Mit Leroy Sané hat der FC Bayern seinen Königstransfer in trockene Tücher gebracht. Für den deutschen Nationalspieler überwiesen die Münchener die verhältnismäßig geringe Ablösesumme in Höhe von rund 45 Millionen Euro an Pep-Klub Manchester City. Mit Alexander Nübel von Schalke 04 hat man einen zukünftigen Nachfolger von Manuel Neuer, mit Tanguy Nianzou Kouassi von Paris St.-Germain ein Abwehrjuwel verpflichtet. Zudem ist Ex-HSV-Leihspieler Adrian Fein an die Säbener Straße zurückgekehrt.

Die Abgänge