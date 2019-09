Debatte um Neuer und ter Stegen: Salihamidzic verteidigt Bayern-Bosse Hoeneß und Rummenigge

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat die deutliche Kritik seiner Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge in der DFB-Torwartdebatte verteidigt. "Sie wollten ihren Spieler schützen", sagte der Manager vor dem Spiel am Samstagnachmittag bei Sky und will nun einen Schlussstrich unter die Diskussionen ziehen: "Das Thema wurde sehr hochgespielt und es wurde genug darüber gesprochen." Jetzt solle man sich wieder "auf den Fußball konzentrieren". Es sei "alles okay", man habe "seine Meinung gesagt".