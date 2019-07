Plan B beim FC Bayern: Mit diesen Spielern beschäftigen sich Salihamidzic und Co.

Niko Kovac hatte eine klare Botschaft an seine Bosse. Auf konkrete Transferforderungen verzichtete der Double-Trainer des FC Bayern München zwar, aber Präsident Uli Hoeneß, Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic nahm er trotzdem ganz schön in die Pflicht. "Ich vertraue unseren Chefs, dass da noch was an Verstärkungen kommen wird", sagte Kovac bei einer Pressekonferenz am Dienstag.