Salihamidzic rüffelt Bayern-Superstar Lewandowski wegen Transfer-Ansage: "Das steht ihm nicht zu"

Lewandowski hatte während der USA-Reise der Münchner in der Sommerpause , nach der 0:2-Niederlage im Supercup gegen Borussia Dortmund und auch in einem Sport Bild-Interview Verstärkungen für den FC Bayern angemahnt.

Lewandowski forderte neue Stars: "Nicht optimal, dass wir so wenige Profis haben"

„Es ist nicht optimal, dass wir so wenige Profis im Kader haben. Ich denke, dass nicht nur ich, sondern alle Spieler auf die Transfers warten“, sagte Lewandowski in den USA. Er richtete einen dringenden Appell an Salihamidzic plus den Vorstand: „Ich hoffe, dass der Vorstand und die Leute, die daran arbeiten, uns als Mannschaft verstärken. Nicht nur mit jungen Spielern, sondern auch mit Spielern, die uns sofort auf Top-Niveau helfen können. Das ist klar unser Wunsch, und ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen passiert.“