Bericht: Geheimtreffen von Salihamidzic und Lopetegui - Nachfolge von Kovac beim FC Bayern?

Lopetegui seit Oktober ohne Job

Bei dem Gespräch zwischen Salihamidzic und dem Ex-Real-Coach in Madrid soll es darum gegangen sein, die grundsätzliche Bereitschaft von Lopetegui abzuklopfen, nach München kommen zu wollen. Der Ex-Trainer der spanischen Nationalmannschaft gelte als einer der Hauptkandidaten für Kovacs Nachfolge beim deutschen Rekordmeister. Lopetegui ist seit Ende Oktober 2018 ohne Job, nachdem er nach nur 14 Partien bei Real entlassen wurde. Sein Wechsel von Spaniens Nationalelf zu den Königlichen hatte im Sommer unmittelbar vor der WM in Russland für großen Wirbel gesorgt.

Weiter Kritik an Kovac

Niko Kovac ist seit Sommer 2018 Trainer des FC Bayern München. Der SPORT BUZZER wirft einen Blick zurück auf die Karriere des Kroaten, der in Berlin geboren wurde und in seiner aktiven Laufbahn schon für die Münchner spielte. ©

Daher überrascht es eher wenig, dass mit Lopetegui ein weiterer Name als Kandidat für die Nachfolge des aktuellen FCB-Trainers in den Ring geworfen wird. Kürzlich kamen bereits Gerüchte auf, wonach der ehemalige Chelsea-Coach Antonio Conte auf der Liste der Münchner stehen soll. Konkurrenzlos ist Bayern bei Lopetegui jedenfalls nicht: Berichten von AS zufolge soll er auch Top-Kandidat beim spanischen Erstligisten Betis Sevilla sein.