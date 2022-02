Bayern-Boss Salihamidzic und Matthäus bestätigen Aussprache: Abwehr-Zoff ausgeräumt

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus haben ihren kleinen Zwist ausgeräumt. Es habe in den vergangenen Tagen "ein Telefonat" gegeben, sagte Matthäus (60) als Sky-Experte kurz vor dem Anpfiff des Münchner Spiels in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt am Samstag. Salihamidzic (45) stand dabei gut einen Meter neben ihm am Kommentatorentisch und sagte: "Wir kennen uns seit 25 Jahren. (...) Wir schätzen uns, glaube ich, gegenseitig." Beide spielten bei den Bayern Ende der 1990er-Jahre zusammen.

