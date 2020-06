Bayern-Sportchef Salihamidzic rüffelt Müller nach Transfer-Aussagen: "Hat sich ein bisschen verdribbelt"

Die Aussagen von Thomas Müller zu möglichen Neuzugängen blieben beim FC Bayern München nicht unbeantwortet. Nachdem der Weltmeister im Anschluss an das Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt die ständigen Gerüchte um mögliche teure Neuverpflichtungen als "paradox" bezeichnet und diese in Verbindung mit dem Gehaltsverzicht der FCB-Profis gesetzt hatte, konterte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Samstagabend bei Sky. "Der Thomas hat sich natürlich nach dem Pokalspiel, als er nicht so zufrieden mit der Leistung der Mannschaft war, vielleicht mit seiner Aussage ein bisschen verdribbelt", sagte der Bosnier vor dem Spiel der Münchner gegen Borussia Mönchengladbach an die Adresse von Müller.