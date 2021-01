Bayern-Sportchef Salihamidzic: "Machen nichts" auf dem Transfermarkt – Kimmich "Herz der Mannschaft"

Der FC Bayern München plant in diesem Winter keine Aktivitäten auf dem Transfermarkt. Was Trainer Hansi Flick bereits am Donnerstag öffentlich gemacht hatte, bekräftigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic kurz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend. "Selbstverständlich machen wir nichts, wir sind sehr gut besetzt und hoffen natürlich auch, dass unsere Spieler gesund bleiben", sagte der Ex-Profi bei DAZN auch mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie und die daraus resultierenden finanziellen Engpässe.

