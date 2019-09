Sandro Wagner wird bald Trainer beim FC Bayern: "Ich habe alles geklärt"

Verdiente Spieler, die nach Abschluss ihrer Karriere in anderer Funktion zum FC Bayern München zurückkehren - das ist ganz nach dem Geschmack von Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, die darin einen wesentlichen Eckpfeiler der Identität ihres Klubs begreifen. Sportdirektor Hasan Salihamidzic spielte in seiner aktiven Laufbahn für den FCB, der designierte Rummenigge-Nachfolger Oliver Kahn oder U17-Trainer Miroslav Klose ebenso. Und ein weiterer Ex-Bayern-Star dürfte sich diesem illustren Kreis in nicht allzu ferner Zukunft anschließen: Sandro Wagner.

Sandro Wagner: "Ich will auf jeden Fall eine Trainer-Karriere starten"

Der 31-Jährige hatte den FCB nach einem Jahr als Backup von Superstar Robert Lewandowski im Januar 2019 wieder verlassen . Nach seinem Engagement beim chinesischen Verein Tianjin Teda, das bis Dezember 2020 ausgelegt ist, plant der gebürtige Münchner aber die Rückkehr nach Deutschland - vielleicht sogar als Spieler in die Bundesliga. "Dann bin ich 33. Ich weiß nicht, ob dann noch ein Bundesligist auf mich wartet. Ich bin da entspannt und ganz offen", sagte er im Doppelpass von Sport1. Zunächst wolle er aber seinen Vertrag in China erfüllen.

Scheinbar, weil er einen alternativen Job bereits in der Hinterhand hat - denn Wagner wird nach eigenem Bekunden definitiv wieder für den FC Bayern arbeiten. "Ich will auf jeden Fall eine Trainer-Karriere starten. Ich werde auch auf jeden Fall zu Bayern zurückkehren", betonte Wagner, der von 1995 bis 2008 in der Jugend der Münchner aktiv war. In 38 Spielen für die Münchner Profis gelangen ihm elf Tore. Insgesamt spielte Wagner 180 Mal in der Bundesliga, er schoss 44 Tore.