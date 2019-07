Transfer-Ziele des FC Bayern: Das sagt Lothar Matthäus über Leroy Sané und Ousmane Dembélé

In der Offensive ist dem FC Bayern noch kein Top-Transfer gelungen. Die Kritik an den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters - allen voran Sportdirektor Hasan Salihamidzic - wird in der Folge immer lauter. Jeder Tag ohne positive Neuigkeiten setzt den FCB und "Brazzo" mehr unter Druck. Auch wenn Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge bei der Vorstellung von Rekord-Einkauf Lucas Hernandez zur Geduld mahnte: die Möglichkeiten gestalten sich schwierig.