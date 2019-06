Manager bestätigt: Neuseeland-Talent Sarpreet Singh kurz vor Transfer zum FC Bayern

Sarpreet Singh verlässt den australischen Klub Wellington Phoenix offenbar in Richtung München. Dort soll der talentierte Neuseeländer zunächst die zweite Mannschaften des FC Bayern in der 3. Liga verstärken. Wellington-Manager David Dome bestätigte den bevorstehenden Wechsel.

"Jetzt warten wir auf ein offizielles Angebot, um zu sehen, was der Spieler den Bayern wert ist und ob dieses Angebot auch unsere Erwartungen erfüllt", wird Dome auf der Website der australischen A-League zitiert.

Singh blüht bei U20-WM auf

Mit seinen Leistungen bei der U20-WM in Polen soll Singh die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeister überzeugt haben. "Es gab einige Klubs, die an Sarpreet interessiert waren, und die Bayern sind der Klub, der ihn am meisten gereizt hat", sagte Dome.