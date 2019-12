Bundesliga kompakt: Youngster Joshua Zirkzee rettet Bayern in Freiburg - Gladbach zieht mit Leipzig gleich

SC Freiburg - FC Bayern 1:3 (0:1) Bundesliga-Debütant Joshua Zirkzee hat dem FC Bayern mit einem späten Treffer den Weg zum Sieg beim SC Freiburg geebnet. Der 18-jährige Niederländer traf beim 3:1 (1:0) in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum vorentscheidenden 2:1 und sorgte dafür, dass die Münchner das Führungsduo RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach mit vier Punkten Rückstand in Schlagdistanz behalten. Robert Lewandowski hatte die Bayern in Führung gebracht (16.) und überholte durch den 221. Treffer seiner Bundesliga-Karriere seinen ehemaligen Trainer Jupp Heynckes in der ewigen Torjägerliste. Hier ist Lewandowski nun Dritter. Freiburg zeigte sich von dem Rückstand und derartigen Zahlen jedoch unbeeindruckt und glich durch Vincenzo Grifo aus (59.). Dann stach Joker Zirkzee. Serge Gnabry setzte den Schlusspunkt (90.+5).

Borussia Mönchengladbach - SC Paderborn 2:0 (0:0) Borussia Mönchengladbach kann weiter von der Herbstmeisterschaft träumen. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose besiegte den SC Paderborn 2:0 (0:0) und zog nach Punkten mit Spitzenreiter RB Leipzig gleich. Zum Vorrunden-Abschluss am kommenden Samstag muss die Borussia bei Hertha BSC ran, Leipzig empfängt den FC Augsburg. Für den hart erkämpften Sieg der Gladbacher gegen Paderborn sorgten Alassane Plea (46.) und Lars Stindl (67., Foulelfmeter). Der SCP, der im letzten Spiel des Jahres am kommenden Sonntag auf Eintracht Frankfurt trifft, bleibt nach der Niederlage Tabellenletzter.

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 2:4 (2:1) Eine bärenstarke Aufholjagd hat dem 1. FC Köln den zweiten Sieg in Serie beschert. Vier Tage nach dem Derby-Triumph gegen Bayer Leverkusen verwandelte der Effzeh einen 0:2-Rückstand bei Eintracht Frankfurt einen einen 4:2 (1:2)-Sieg. Martin Hinteregger (6.) und Goncalo Paciencia (30.) hatten die nun seit fünf Pflichtspielen sieglosen Platzherren in Führung gebracht - doch dann drehte Köln auf. Jonas Hector (44.), Sebastiaan Bornauw (72.), Dominick Drexler (81.) sowie Ismail Jakobs (90.+4) trafen und verschafften ihrem Klub ein wenig Luft im Abstiegskampf. Dort gibt es zum Hinrunden-Abschluss am kommenden Wochenende das Kellerduell gegen Werder Bremen.

VfL Wolfsburg - Schalke 04 1:1 (0:0) Schalke 04 hat den Sieg beim VfL Wolfsburg und den möglichen Sprung auf den dritten Tabellenplatz durch ein spätes Gegentor von Kevin Mbabu (82.) verpasst. Der Schweizer in Diensten der Niedersachsen stellte beim 1:1 (0:0) den Endstand her und rettet dem VfL einen Punkt. Zuvor hatte Ozan Kabak für das 1:0 der Schalke erzielt (51.). Überschattet wurde die Partie von einem Todesfall. Ein Schalker Anhänger starb auf dem Weg zum Stadion. Aus Respekt und Anteilnahme verzichteten beide Fanlager daher in der zweiten Hälfte auf die Unterstützung ihrer Mannschaften.

