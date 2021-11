Nachdem Julian Nagelsmann wegen kurzfristiger Ausfälle unter der Woche beim 5:2 in der Champions League gegen Benfica Lissabon vor allem in der Defensive rotieren musste, kann der Bayern-Trainer am Samstag nahezu aus dem Vollen schöpfen. Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer fällt nach einem Magen-Darm-Infekt aus. Die Abwehr-Asse Niklas Süle und Lucas Hernández sind wieder fit und stehen von Beginn an auf dem Platz. Auch Thomas Müller, der gegen Lissabon zunächst auf der Bank saß, gehört wieder zur Startelf, die auch zeigt, wie ernst Nagelsmann das Duell nimmt. Der Rekordmeister tritt in Bestbesetzung an.