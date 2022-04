Keine Schuld bei Bayern, Schiedsrichter Dingert im Fokus: So begründet der DFB das Wechselfehler-Urteil

Nach dem Wirbel um den Wechselfehler im Bundesliga -Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern (1:4) am vergangenen Wochenende hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den Protest der Breisgauer zurückgewiesen und die Münchner aus der Schusslinie genommen. Stattdessen im Fokus: Das Schiedsrichter-Team um Christian Dingert. "Das DFB-Sportgericht entschied nun, dass dem FC Bayern München der schuldhafte Einsatz eines nicht einsatzberechtigten Spielers nicht angelastet werden kann", teilte der Verband am Freitag mit : "Vielmehr sei die Spielfortsetzung mit zwölf Mann im Wesentlichen auf ein schuldhaftes Fehlverhalten der Schiedsrichter zurückzuführen."

Der Sportgerichts-Vorsitzende Stephan Oberholz wurde in seiner Urteilsbegründung noch deutlicher. Das Schiedsrichter-Team sei seinen Pflichten "in mehrfacher Hinsicht schuldhaft nicht nachgekommen." Er führte aus: "Der Vierte Offizielle hat die beiden Auswechselspieler auf das Spielfeld gewiesen, ohne dass er – ebenso wie der Schiedsrichter – darauf geachtet hatte, ob zuvor die auszuwechselnden Spieler den Platz verlassen hatten. Dabei haben sie übersehen, dass kurzfristig zwölf Spieler auf dem Feld waren. Ihren Prüfpflichten hinsichtlich Spieleranzahl und Mannschaftsstärke sind sie nicht nachgekommen. Schließlich hat der Unparteiische die Begegnung fortgesetzt, ohne dabei erneut auf die zulässige Anzahl an Spielern zu achten."