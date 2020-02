FC Bayern München gegen SC Paderborn live im TV und Online-Stream sehen

Der FC Bayern findet weiter zurück zu alter Stärke. Gegen Schlusslicht SC Paderborn am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gibt es für die Münchner zum Sieg keine Alternative, die Favoritenrolle ist klar dem deutschen Rekordmeister zugeteilt. So sieht das auch Gäste-Trainer Steffen Baumgart. "Es muss viel für uns laufen, wenn wir einen Punkt holen wollen", sagte der 48-Jährige am Mittwoch in Paderborn. "Wenn's normal läuft, kriegen wir ein blaues Auge." Die letzten Aufeinandertreffen machen dabei wenig Mut.

Denn da wurde der FC Bayern seiner Rolle stets gerecht. Alle fünf bisherigen Duelle gewannen die Münchner, vier davon mit vier Toren Vorsprung. Lediglich im Hinspiel der laufenden Saison tat sich das Team von Hansi Flick schwer und setzte sich am Ende knapp mit 3:2 durch. Bei der jüngsten Gala gegen den 1. FC Köln (4:1) deuteten die Bayern jedoch an, was dem Tabellenletzten in der Allianz Arena blühen könnte. Bereits nach zwölf Minuten führte der Spitzenreiter mit 3:0 und schaltete anschließend merklich einige Gänge zurück. "Die zweite Halbzeit war so, dass man eher ein bisschen verärgert ist“, kommentierte Trainer Hansi Flick den Schongang seiner Schützlinge kritisch. Gegen Paderborn ist daher wieder der Münchner Vollgas-Fußball zu erwarten.

SCP-Coach Steffen Baumgart befürchtet gegen die Konkurrenz aus dem Süden ein erneutes Fiasko. "Wenn die ins Rollen kommen, kann es ein Erlebnis werden", so Baumgart vor der Partie. Dabei könnten die Ostwestfalen etwas Zählbares für ihr Punktekonto gut gebrauchen. Mit nur 16 Punkten aus 22 Bundesliga-Spielen steht Paderborn auf dem letzten Platz, kann durch einen Punktgewinn aber mit dem kriselnden Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf vorerst gleichziehen. Paderborn muss in der Partie in München auf Außenverteidiger Jamilu Collins verzichten.

Wie sehe ich das Spiel FC Bayern München gegen den SC Paderborn live im TV?

Der Streamingdienst DAZN zeigt die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern und dem SC Paderborn ab 20.10 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Jan Platte, Experte Jonas Hummels und Moderator Daniel Herzog. Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr.

Wird FC Bayern München gegen den SC Paderborn live im Free-TV übertragen?

Nein! DAZN hält die Exklusivrechte. Sky-Kunden können ab 22.30 Uhr eine 20-minütige Zusammenfassung der Partie Bayern München gegen den SC Paderborn sehen. Im Free-TV ist die Partie u. a. am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau im Zusammenschnitt zu sehen.

Kann ich Bayern München gegen den SC Paderborn im Livestream verfolgen?

Wenn Ihr bereits DAZN-Kunden seid, müsst Ihr euch keine Sorgen machen. Beim Streamingdienst wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten geben. Habt Ihr kein DAZN-Abo, ist das auch kein Problem. Wer sich für DAZN interessiert und das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem SC Paderborn beim Streamingdienst kostenlos verfolgen will, kann dies ebenfalls tun. Neukunden erhalten einen Freimonat.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Bayern München gegen den SC Paderborn bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

