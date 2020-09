Dietmar Hamann kritisiert DFL für Paarung des Eröffnungsspiel hart: "Da fehlt mir jedes Verständnis"

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) für die Paarung des Bundesliga-Eröffnungsspiels zwischen Titelverteidiger FC Bayern und Schalke 04 am Freitagabend hart kritisiert. "Eine Sache noch zur Spielansetzung: Ich weiß nicht, wie die DFL auf die Idee kommen kann, die schlechteste Mannschaft im Kalenderjahr 2020 am ersten Spieltag nach München zu schicken", monierte der Sky-Experte am Samstag und verwies auf die erwartbare Einseitigkeit des Spiels. Tatsächlich dominierte der Triple-Sieger die Partie von Beginn an nach Belieben und gewann am Ende 8:0. Spannung? Fehlanzeige.