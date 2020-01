Star-Ensemble gegen Malocher-Klub: 15 legendäre Duelle zwischen dem FC Bayern und Schalke 04

Für viele Fans des FC Schalke 04 ist das Duell gegen den FC Bayern München nach dem gegen den Lokalrivalen Borussia Dortmund eines der wichtigsten Spiele des Jahres. Seit jeher steht dabei auf der einen Seite der mit Superstars bestückte FCB - und auf der anderen Seite der Malocher-Klub Schalke 04. So auch am Samstagabend (18 Uhr), wenn der FC Bayern um Torjäger Robert Lewandowski auf die junge Mannschaft des FC Schalke 04 trifft.

Zwischen beiden Teams herrscht eine Rivalität, auch begründet durch Fanfreund-, beziehungsweise -Feinschaften: So ist die Fanszene des FC Bayern mit der des Ruhrpott-Klubs VfL Bochum verbandelt, die wiederum im Konflikt mit Schalke 04 steht. Die Anhänger der Gelsenkirchener führen hingegen eine innige Beziehung mit den Supportern von Bayern-Lokalrivale 1. FC Nürnberg. Aus dem Bayern-Schalke-Gipfeltreffen in der Bundesliga haben sich über die Jahre viele brisante Duelle entwickelt. SPORT BUZZER-Fußballhistoriker Udo Muras stellt 15 legendäre Partien in der Bildergalerie vor.

Manuel Neuer ist das Gesicht der Schalke-Bayern-Rivalität

Auch die Hinrunden-Partie zwischen Schalke 04 und den Bayern am 2. Spieltag in dieser Saison ist bereits ein Klassiker: Beim Debüt des neuen Bayern-Superstars Philippe Coutinho erzielte FCB-Stürmer Robert Lewandowski alle Tore - und führte den Rekordmeister zu einem deutlichen 3:0-Sieg. Was allerdings viel mehr hängen blieb: Schalke wurden trotz Überwachung durch den Videoschiedsrichter zwei mögliche Handelfmeter verwehrt - was zu einer Regel-Diskussion führte, die bis heute anhält.