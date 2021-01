Zwei Vorentscheidungen in einem Spiel? FC Bayern mit ungefährdetem Sieg bei Schalke 04

Der FC Bayern hat am ersten Rückrunden-Spieltag einen möglicherweise schon vorentscheidenden Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht. Nachdem die beiden Verfolger RB Leipzig und Bayer Leverkusen ihre Spiele am Samstag verloren, gab sich der deutsche Rekordmeister 24 Stunden später bei Schalke 04 keine Blöße. Die Münchner gewannen 4:0 (1:0) und vergrößerten den Vorsprung auf die zweitplatzierten Sachsen auf sieben Punkte. Leverkusen hat als Dritter bereits satte zehn Zähler Rückstand auf den Tabellenführer. Während die Bayern an der Spitze also einsam ihre Kreise drehen, wird es für Schalke im Keller des Klassements immer enger. Der 15. Rang und damit das rettende Ufer sind weiterhin zehn Punkte entfernt.

