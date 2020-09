FC Bayern mit Tor-Festival gegen Schalke 04: Serge Gnabry überragt - auch Leroy Sané trifft

Der FC Bayern hat zum Bundesliga-Start nahtlos an seine Gala-Form aus der Triple-Saison angeknüpft. Trotz einer nur einwöchigen Vorbereitung im Mannschaftskreis kam die Mannschaft von Trainer Hansi Flick im Eröffnungsspiel zu einem nie gefährdeten 8:0 (3:0) gegen das nach der deutlichen Pleite weiterhin krisengeplagte Schalke 04. Serge Gnabry erzielte bereits in der vierten Minute der neuen Saison das erste Tor. Später legten vor Geisterkulisse in der Münchner Allianz Arena Leon Goretzka (19.), Robert Lewandowski (31., Foulelfmeter), erneut Gnabry (47. und 59.), Thomas Müller (69.), "Königstransfer" Leroy Sané (71.) und Nachwuchsspieler Jamal Musiala (81.) nach.

26 Tage nach dem Triumph im Champions-League-Finale gegen Paris St. Germain war es für die Bayern der 22. Pflichtspiel-Sieg nacheinander. Ganz anders sieht die Bilanz hingegen bei Schalke aus. Die desolaten Gelsenkirchener warten nun saisonübergreifend seit 17 Bundesliga-Spielen auf einen Dreier. Wirkliche Atmosphäre war unabhängig von Erfolgs- oder Negativserien am Freitagabend nicht zur spüren. Eigentlich sollte das Spiel zwar vor 7500 Zuschauern stattfinden, aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen mussten die Fans dann aber doch draußen bleiben.

Die Bayern, aufgrund ihrer Einsätze in Königsklasse und DFB-Pokal das in Sachen Geisterspielen erfahrenste Bundesliga-Team, legten von Beginn an in Höchstgeschwindigkeit los. Zwar musste neben dem im Quarantäne befindlichen Kingsley Coman auch Abwehrchef David Alaba, der zuletzt wegen des öffentlich ausgetragenen Streits um seine weiter ausstehende Vertragsverlängerung in München im Fokus stand, kurzfristig verletzt passen. Aber gegen über 90 Minuten harmlose Schalker waren die Münchner in der Defensive ohnehin nie gefordert.