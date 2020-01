Die Vorgänger von Alexander Nübel: Diese Profis waren für Schalke 04 und den FC Bayern aktiv

Das Duell zwischen Bayern München und Schalke 04 ist regelmäßig auch ein Wiedersehen alter Bekannter. Mit seinem Transfer im Sommer wird S04-Keeper Alexander Nübel in seiner Karriere für beide Teams spielen. Vor der Begegnung am Samstagabend stellt der SPORTBUZZER jene Spieler vor, die sowohl in Rot als auch in Königsblau aufliefen.