Internationale Presse feiert FC Bayern für Tor-Festival gegen Schalke: "Von einem anderen Planeten"

"Wir wollten natürlich zeigen, dass wir uns nicht im Urlaubsmodus befinden" – so erklärte Thomas Müller den 8:0 (3:0)-Kantersieg des FC Bayern gegen Schalke 04 zum Auftakt in die Bundesliga am Freitagabend. Nach dem Triple-Sieg vor knapp einem Monat und ausgesprochen kurzer Sommer-Pause knüpfte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick direkt wieder da an, wo sie aufgehört hatte. Und nicht nur auf die Konkurrenz dürfte der starke Auftritt Eindruck gemacht haben – die internationale Presse schwärmt vom Triple-Sieger. "Die Bayern sind von einem anderen Planeten", schrieb etwa die italienische Gazetta dello Sport.