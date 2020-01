Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Schalke - Flick setzt Odriozola und Coutinho auf die Bank 

Der FC Bayern steht in der Bundesliga weiter unter Zugzwang: Im Topspiel am Samstagabend gegen Schalke 04 will der Rekordmeister gewinnen, um den Druck auf Tabellenführer Leipzig hoch zu halten. Trainer Hansi Flick setzt dabei in seiner Startelf unter anderem auf Ivan Perisic. Neuzugang Álvaro Odriozola sitzt auf der Bank.