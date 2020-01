FC Bayern deklassiert Schalke 04: Die Noten zum Topspiel – Goretzka überragt, S04 versagt

Nach der unerwarteten Niederlage von RB Leipzig in Frankfurt , hatten beide Mannschaften im Topspiel des Samstags die Chance, den Rückstand auf den Tabellenführer zu verkürzen - am Ende war es der Gastgeber, FC Bayern München, der sich hochverdient die drei Punkte sicherte und durch die Treffer von Robert Lewandowski, Thomas Müller, Leon Goretzka und Thiago mit 5:0 (2:0) gewann . Beim FC Schalke 04 schaffte es hingegen kaum ein Akteur, Normalform abzurufen.

Bayern-Reporter Patrick Strasser hat die Münchner Profis im Spitzenspiel genau beobachtet. In seiner Einzelkritik zeigt er auf, welche Spieler gegen überforderte Schalker besonders gut waren und wer sich in den kommenden Wochen steigern muss.

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen Schalke

In der Allianz Arena hat SPORTBUZZER-Fußballchef Heiko Ostendorp vor allem ein Auge auf die Schalker geworfen, die sich nach dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach in der vergangenen Woche in München eigentlich deutlich mehr ausgerechnet hatten.