Platzverhältnisse ein Problem? Bayern-Trainer Hansi Flick äußert sich vor Schalke-Spiel – Tolisso fehlt

Hansi Flick will seine Mannschaft für die besonderen Platzverhältnisse im Auswärtsspiel des FC Bayern München beim stark abstiegsbedrohten FC Schalke 04 sensibilisieren. Das erklärte der Trainer der Münchner vor der Partie mit Blick auf den stark beanspruchten Rasen der Gelsenkirchener Veltins-Arena am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). "Es geht darum, sich mit den Bedingungen vertraut zu machen. Wir müssen wissen, dass von uns ungenaue Pässe kommen können", sagte der 55-Jährige auf der Pressekonferenz der Münchner am Freitag.

Man müsse "bereit sein und die Fehler des Gegners ausnutzen", betonte Flick, der den Zustand des Rasens auf Schalke bemängelte: "Der ist nicht unbedingt so, wie man ihn in der Bundesliga sehen möchte." Die schlechten Platzverhältnisse waren schon bei der Schalker 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Köln am Mittwoch aufgefallen. Nach der Partie gegen die Münchner soll ein neuer Rasen verlegt werden.

Schon bei seinem Schalker Kollegen Christian Gross war der Platz ein Thema. "Ich denke nicht darüber nach, ob wir einen Vorteil durch den Platz haben", sagte der Schweizer. "Es geht aktuell leider nicht anders. Es ist nicht optimal, aber es ist so. Jedes Jahr um diese Zeit ist das ein Thema, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Ich hoffe auf einen besseren Platz in Zukunft."

Flick: 8:0 am ersten Spieltag "nullkommanull in unseren Gedanken"

Flick will ebenso wie Gross, der erst seit weniger als einem Monat S04-Coach ist, nicht an die 8:0-Gala am ersten Spieltag der Saison denken. "Das Hinspiel ist nullkommanull in unseren Gedanken. Ich denke, dass Schalke eine Mannschaft mit guten Einzelspielern und mit Qualität hat, wie es der aktuelle Tabellenstand nicht widerspiegelt", sagte er. Schalke wurde damals noch von David Wagner trainiert.