Vor CL-Kracher gegen Liverpool: Trainingsgelände des FC Bayern komplett eingeschneit

Kann man auf so einem Platz überhaupt trainieren? Diese Frage muss sich der FC Bayern München vor dem großen CL-Kracher gegen den FC Liverpool stellen. Denn: Hinderlich sind die Schneemassen auf den Trainingsplätzen in München in jedem Fall. Und der Niederschlag scheint kein Ende zu nehmen. Die Münchner nehmen es dennoch mit Humor - auf ihrem Twitter-Account postete der Rekordmeister am Montagmorgen ein Video mit dem Hashtag "#WinterIsHere".