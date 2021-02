FC Bayern schreibt Geschichte: Pavard-Treffer macht Klub-WM-Titel im Finale gegen Tigres perfekt

Sie gewannen die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal, die Champions League, sowie die Supercups der DFL und der UEFA - am Donnerstagabend haben sich die Spieler des FC Bayern München nun den sechsten Titel innerhalb eines Jahres gesichert und damit Geschichte geschrieben. Nach dem 1:0 (0:0)-Sieg gegen den nordamerikanischen Champions-League-Sieger Tigres UANL ist der FC Bayern der neue Klub-Weltmeister und Nachfolger des FC Liverpool. Ein historischer Moment. Durch den Final-Triumph im Education City Stadium in Ar-Rayyan am Donnerstagabend sind die Bayern neben der Mannschaft des FC Barcelona 2009 nun das einzige Team in der Geschichte mit sechs Titelgewinnen innerhalb von 365 Tagen. Außenverteidiger Benjamin Pavard (59. Minute) schoss die Bayern zum Titel.

