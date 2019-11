Schweigeminute vor Spiel gegen Olympiakos Piräus: FC Bayern trauert um Norbert Eder

Norbert Eder ist tot. Der ehemalige Nationalspieler und Vize-Weltmeister von 1986 starb am vergangenen Samstag im Alter von 63 Jahren nach einer schweren Krankheit. Das bestätigte der FC Bayern am Mittwoch. Zum Gedenken an den früheren Abwehrspieler wird es vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Olympiakos Piräus eine Schweigeminute geben. Dabei soll auch dem kürzlich ebenfalls gestorbenen früheren Vize-Präsidenten Rudolf Schels gedacht werden.