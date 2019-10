Schweinsteiger-Comeback beim FC Bayern? Rummenigge: "Türen stehen immer offen"

Kehrt Bastian Schweinsteiger nach seinem Karriereende an die alte Wirkungstätte zurück? Der FC Bayern München hat den langjährigen FCB-Star nach dessen Abschied vom aktiven Fußball gewürdigt und dem 35-Jährigen eine baldige Rückkehr an die Säbener Straße in Aussicht gestellt - für den Fall, dass Schweinsteiger diese wünscht.