Neue Regel für den FC Bayern und Co.: Bis zu sechs Auswechslungen bei Klub-WM in Katar möglich

Bei der Klub-WM in Katar wird zum Schutz der Spieler im Falle einer Kopfverletzung eine zusätzliche Auswechslung erlaubt sein. Das teilte der Fußball-Weltverband FIFA am Freitag mit. Nachdem das für die Regeln im Weltfußball zuständige Gremium Ifab Mitte Dezember eine entsprechende Genehmigung erteilt hatte, bestätigte die FIFA nun das Prozedere für das Turnier vom 1. bis 11. Februar. "Bei tatsächlichen oder vermuteten Gehirnerschütterungen" gelange das Verfahren erstmals bei einem internationalen Wettbewerb zur Anwendung", hieß es in einer Mitteilung des Dachverbandes.

