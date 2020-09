Nach nur vier Minuten: Serge Gnabry schießt gegen Schalke 04 erstes Tor der Bundesliga-Saison

Besser machte es Leon Goretzka, der nach 19 Minuten erhöhte. Und auch Lewandowski kam noch vor der Pause zu seinem ersten Saison-Tor. Der polnische Nationalspieler - in der vergangenen Spielzeit Torschützenkönig in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League - verwandelte in der 31. Minute einen Foulelfmeter. Zuvor war er selbst gefoult worden.

Gegen Schalke war die Mannschaft von Trainer Hansi Flick nicht ohne personelle Probleme in die Partie gegangen. So fiel Abwehrspieler David Alaba kurzfristig aus. Der Österreicher, zuletzt wegen der Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung im Fokus, konnte aufgrund von muskulären Problemen am Oberschenkel nicht gegen Schalke auflaufen. Zudem stand Flügelstürmer Kingsley Coman nicht zur Verfügung. Der Franzose befindet sich nach einem Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person aus seinem Umfeld noch in häuslicher Quarantäne. Alphonso Davies blieb wegen muskulärer Probleme zunächst draußen.