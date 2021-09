Trainingspause für nächsten Bayern-Star: Auch Serge Gnabry muss vorerst aussetzen

Nach den Verletzungen von Top-Talent Jamal Musiala und Erstatztorhüter Sven Ulreich hat der FC Bayern einen weiteren Ausfall zu beklagen. Nationalspieler Serge Gnabry musste am Dienstag seine Teilnahme am Mannschaftstraining wegen eines grippalen Infekts absagen. Ob der Flügelstürmer länger pausieren muss, teilte der deutsche Rekordmeister nicht mit. Ihr nächstes Bundesliga -Spiel bestreiten die Münchner bereits am kommenden Freitag. Dann geht es zum noch sieglosen Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth.

Fraglich ist zudem Musialas Einsatz gegen den Aufsteiger. Der 18-Jährige hatte sich während des Trainings am Montag eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Noch schlimmer hatte es in der selben Einheit Ulreich erwischt. Der Keeper erlitt einen Innenband-Teilverletzung am rechten Kniegelenk und wird definitiv vorerst fehlen. Die Ausfalldauer könnte bis zu zwei Monate betragen.