Bayern-Star Gnabry über neue Stürmer-Rolle beim DFB: "Würde gerne in jedem Spiel ein Tor schießen"

Wenn das klappt, könnte die deutsche Nationalmannschaft bei der EM weit kommen: "Ich würde gerne in jedem Spiel ein Tor schießen. Das wäre super", sagte Serge Gnabry am Dienstag in Seefeld angesprochen auf sein persönliches EM-Ziel. Der Bayern-Star dürfte im DFB-Team in einer Offensive mit Leroy Sané und Rückkehrer Thomas Müller gesetzt sein. Offen ist nur, wo?

