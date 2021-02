Rückkehrer Gnabry und Müller befreien Bayern aus "brenzliger" Phase: "Ein bisschen Wind gemacht"

Eigentlich war für den FC Bayern alles nach Plan verlaufen. 1:0 durch Eric Maxim Choupo-Moting (18.), 2:0 durch Robert Lewandowski (34.). Mit einer vermeintlich beruhigenden Pausen-Führung ging es Samstag gegen den 1. FC Köln in die Kabine. Was sollte noch groß passieren? Die Gäste hatte in den ersten 45 Minuten kaum stattgefunden, die drei Punkte für die Münchener schienen nahezu perfekt. Doch dann zeigte der Rekordmeister kurz nach Wiederbeginn ein haarsträubendes Abwehrverhalten, das Ellyes Skhiri zum Anschluss nutzte (49.) - und die Bayern begannen damit, was sie in den vergangenen Wochen immer mal wieder taten: Sie wackelten.

