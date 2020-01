Hoffnung für FC Bayern: Serge Gnabry zurück im Mannschaftstraining - Einsatz gegen Hertha BSC?

Der Nationalspieler hatte wegen Achillessehnenproblemen im Trainingslager in Katar pausieren müssen. Am Dienstag konnte Gnabry dann wieder auf dem Platz arbeiten . Neben verschiedenen Laufübungen kam auch beim Individual-Training schon der Ball zum Einsatz. Die Chancen auf einen Einsatz beim Duell der Münchner mit Ex-Trainer Jürgen Klinsmann in Berlin sind nun noch weiter gestiegen.

Gegen die Hertha wird auch Robert Lewandowski zurück im Bayern-Kader erwartet. Der Pole war gleich nach dem Ende der Hinrunde an der Leiste operiert worden. Das Trainingslager in Katar hatte er deshalb ausgelassen und in München an seiner Rückkehr gearbeitet. Mit 19 Treffern führt der Angreifer die Torschützenliste der Bundesliga vor Timo Werner (RB Leipzig) an. Lewandowski durfte sich am Mittwoch zudem darüber freuen, dass er erstmals ins UEFA Team of the Year gewählt worden war.