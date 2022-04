Gnabry-Vertrag, Süle-Ersatz und Schlotterbeck-Lob: Nagelsmann über das Personal-Puzzle des FC Bayern

Der FC Bayern muss noch einige Personalfragen beantworten. Mit Serge Gnabry stecken die Verantwortlichen aktuell in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung. Trainer Julian Nagelsmann wünscht sich eine weitere Zusammenarbeit mit dem deutschen Nationalspieler. "Ich bin sehr zuversichtlich, da er hier sportlich alles hat, was er braucht. Auch einen Trainer, der ihn als Spieler und Mensch mag. Er hat Mannschaftskollegen, mit denen er sich privat versteht. Er fühlt sich wohl hier", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr, Sky): "Wir würden ihn gerne behalten. Ich bin ganz guter Dinge, dass wir auf einen grünen Zweig kommen."

Auf einer anderen Position müssen die Münchner auch noch eine Lösung finden - in der Abwehrzentrale. Mit dem Abgang von Süle zu Borussia Dortmund entsteht ein Loch im Defensivverbund. Laut Nagelsmann könne der eigentliche Rechtsverteidiger Benjamin Pavard ein potenzieller Süle-Ersatz sein. "Er ist gelernter Innenverteidiger. Das Schöne an ihm ist, dass er auch Rechtsverteidiger spielen kann und auf der Position viele Erfolge gefeiert hat", sagte Nagelsmann mit Blick auf die Planungen in der Abwehr. Er fügte aber auch hinzu: "Wir sind auf dem Markt aktiv und gucken, was auf der Position des Innenverteidigers so geht."