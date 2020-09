Wegen Bayern-Wechsel? Sergino Dest fehlte bei Ajax in der Startelf - wird aber eingewechselt

Jetzt deutet alles auf einen Transfer hin: Der stark umworbene Sergino Dest fehlte am Sonntagnachmittag in der Startelf von Ajax Amsterdam gegen Waalwijk - wurde kurz vor Schluss aber doch noch eingewechselt. Der 19-Jährige, der beim FC Bayern und auch beim FC Barcelona als Wunschkandidat gilt, saß beim zweiten Saisonspiel der Eredivisie auf der Bank. Laut De Telegraaf erfolgte der Verzicht auf den talentierten Rechtsverteidiger auf dessen ausdrücklichen Wunsch. Dest wolle sich nicht verletzen, hieß es. Am Ende spielte er aber dennoch elf Minuten für Ajax. Während Triple-Gewinner FC Bayern die besten Karten auf eine Verpflichtung des US-Amerikaners haben soll, erwartet man in Amsterdam noch eine konkrete Offerte aus Barcelona.

FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge hatte sich am Sonntagmittag in der TV-Show Sky90 zur Personalie Dest geäußert. "Es gibt keine Einigung", betonte der Vorstandsvorsitzende und wies Berichte über einen unmittelbar bevorstehenden Transfer zurück: "So weit sind wir noch nicht." Denn Barcelona bleibt hartnäckig, die Katalanen werden laut Guardian in den kommenden Tagen in die Offensive gehen, sobald die Verkäufe von Arturo Vidal (an Inter Mailand) und Rechtsverteidiger Nelson Semedo (an die Wolverhampton Wanderers) abgeschlossen sind.