Poker um David Alaba und Sergino Dest: Bayern-Boss Rummenigge erklärt aktuellen Stand

Nach dem Wechsel von Thiago zum FC Liverpool halten den FC Bayern derzeit vor allem zwei Personalien auf Trab: Bleibt David Alaba? Und kommt Sergino Dest? Klubchef Karl-Heinz Rummenigge gab am Sonntag in beiden Fällen einen Einblick in den Stand der Verhandlungen. "Es ist bekannt, dass der Trainer auf der rechten Seite einen Backup für Pavard haben möchte, Hasan Salihamidzic arbeitet daran", sagte der Vorstandsvorsitzende bei Sky90 und wurde mit Blick auf Dest konkreter. "Es gibt keine Einigung", betonte Rummenigge und wies Berichte über einen unmittelbar bevorstehenden Transfer zurück: "So weit sind wir noch nicht."

Ablöse bei Dest wohl der Knackpunkt Neben den Bayern soll sich auch der FC Barcelona mit einer Verpflichtung des US-Nationalspielers von Ajax Amsterdam beschäftigen. Knackpunkt für einen Wechsel nach München scheint vor allem die Ablöse zu sein. So soll Ajax 20 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen fordern, die Münchner jedoch lediglich bereit sein, zehn Millionen plus Boni zu zahlen. Die Bild spekulierte zuletzt über eine mögliche Einigung bei 15 Millionen Euro.

Um ein finanziell wohl weitaus kostspieligeres Paket geht es bei Alaba, den die Bayern unbedingt über dessen Vertragsende 2021 hinaus halten wollen. In den vergangenen Tagen geriet der Poker um den Verbleib des Abwehrchefs in den Bereich einer öffentlich geführten Schlammschlacht. Nachdem Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß gegen Alabas Berater Pini Zahavi gepoltert und diesem "Geldgier" unterstellt hatte, schoss der Agent zurück. Auch Alaba selbst und zahlreiche weitere Verantwortliche der Münchner meldeten sich zu Wort.

Rummenigge mahnt im Alaba-Poker zu Besonnenheit Rummenigge mahnte nun zu Besonnenheit. "Ich bin keine Freund davon, Vertragsverhandlungen in der Öffentlichkeit zu führen. Natürlich haben fast alle etwas in der Öffentlichkeit gesagt. Ich finde aber, dass man die Dinge vertrauensvoll und diskret angehen sollte", sagte der 64-Jährige: "Wir alle wollen, dass David Alaba beim FC Bayern bleibt, auch über sein Vertragsende hinaus. Das entscheidende Kriterium an Endes des Tages wird sein, dass wir Option 1 erzielen, das ist die Verlängerung des Vertrages. Ich wünsche mir, dass wir eine Einigung erzielen."