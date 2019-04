FC Bayern nach Sieg über Fortuna Düsseldorf wieder Tabellenführer - Doppelpack von Kingsley Coman

Eine Woche nach dem 5:0-Triumph gegen Borussia Dortmund konnte der FC Bayern nachlegen. Mit dem 4:1-Erfolg in der Merkur Spielarena konnte der Rekordmeister nicht nur die Tabellenführung in der Bundesliga zurückerlangen, sondern auch Wiedergutmachung gegen Fortuna Düsseldorf betreiben. Im Hinspiel hatte der Rekordmeister eine Führung vor heimischem Publikum noch aus der Hand gegeben und in der fünften Minute der Nachspielzeit noch das 3:3-Remis kassiert.

Bereits im Vorfeld der Partie hatte Bayern-Trainer Niko Kovac die Devise ausgegeben, das gutmachen zu wollen, was seine Mannschaft im Hinspiel "verbockt" hatte. Auch nach der handfesten Trainingsrangelei zwischen Robert Lewandowski und Kingsley Coman sah Kovac keinen Grund, die Elf, die gegen Dortmund so souverän auftrat, zu verändern und beließ auch die beiden Streithähne in der Startelf. Das sollte sich schnell auszahlen. Bereits nach einer Viertelstunde zeigten die Münchener, dass sie den Worten ihres Coaches unbedingt Taten folgen lassen wollten. Thomas Müller verfehlte eine Hereingabe von Kingsley Coman aus dem linken Halbfeld, die unhaltbar für Ex-FCB-Torwart Michael Rensing im Netz zappelte. Kurz vor dem Pausenpfiff (41.) gelang dem 22-Jährigen nach einem schönen Spielzug sogar das 2:0.

Neuer-Schock in Halbzeit zwei

Der zweite Durchgang begann mit einem Schock für Fans und Verantwortliche des FC Bayern. Manuel Neuer musste in der 53. Minute ausgewechselt werden - offenbar ohne Einwirkung eines Gegenspielers. Anstelle von Neuer hütete Sven Ulreich für den Rest der Partie den Kasten, Thomas Müller übernahm die Kapitänsbinde. Die Spieler ließen sich von dem Wechsel nicht aus der Ruhe bringen, nur zwei Minuten später erhöhte Serge Gnabry nach einer Thiago-Ecke und einer Müller-Kopfballverlängerung sehenswert auf 3:0.

Die Gäste konnten kurz vor Ende der Partie durch einen verwandelten Elfmeter von Dodi Lukebakio (89.) noch auf 1:3 verkürzen. Mats Hummels hatte diesen laut Videobeweis durch ein Handspiel verursacht. Den Schlusspunkt setzten aber die Bayern, die in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch einen Treffer von Leon Goretzka auf 4:1 davonzogen. Ein standesgemäßer Sieg für den Rekordmeister!

Thomas Müller zufrieden, Friedhelm Funkel trotz Niederlage in Feier-Laune

„Wir waren von Anfang an da“, kommentierte Bayern-Stürmer Thomas Müller: „Wie sind gut reingekommen. Wir sind zufrieden.“ Den Dortmunder Sieg am Samstag hatten die Bayern wahrgenommen. „Den Druck haben wir immer“, sagte Müller dazu: „Es schadet uns auch nichts, wenn wir Druck haben.“

Bei den Düsseldorfer wurden zwei Dinge ohnehin schon am Tag zuvor entschieden. Zum einen ist der Klassenverbleib durch die Niederlage des VfB Stuttgart endgültig gesichert. Zum anderen wurde bekannt, dass sich der Klub vom Vorstandsvorsitzenden Robert Schäfer trotz Vertrages bis 2021 am Saisonende trennen und sich auf der Führungsebene neu aufstellen will. Das Spiel habe dieses Thema nicht beeinflusst, erklärte Trainer Friedhelm Funkel nach dem Abpfiff gegenüber Sky. "Wir waren heute chancenlos. Dennoch war es ein toller Tag. Wir haben die Klasse gehalten. Es ist ein großer Grund zu feiern", so der Fortuna-Coach.

